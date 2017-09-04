Министр обороны США заявил о готовности к атаке против КНДР
Министр обороны США Джеймс Мэттис после совещания с администрацией президента Дональда Трампа заявил, что любая атака Северной Кореи против США и их союзников встретит «массивный военный ответ». Об этом сообщает Reuters.
По словам Мэттиса, у США есть возможность защитить себя и союзников – Южную Корею и Японию – от любой атаки.
Ранее стало известно, что глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и его южнокорейский коллега Чон Ген Ду договорилисьпринять военные меры в отношении Северной Кореи после испытания Пхеньяном водородной бомбы. Возможность применения силы в отношении КНДР не исключил и Дональд Трамп.
3 сентября Северная Корея объявила об испытании водородной бомбы. Пхеньян назвал испытание успешным. Центральное телевидение КНДР сообщило, что боезаряд предназначен для установки на межконтинентальные баллистические ракеты.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое