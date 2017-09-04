С 5 сентября в Узбекистане открывается свободная конвертация

С 5 сентября юридические лица Узбекистана смогут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям (импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера). Соответствующий указ Шавкат Мирзияев «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» подписал 2 сентября, сообщается на сайте главы государства.

Отныне физические лица-резиденты Узбекистана смогут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в конверсионных отделах коммерческих банков без каких-либо ограничений.

Полностью отменяется требование обязательной продажи выручки в иностранной валюте экспортеров, независимо от их формы собственности.

Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, занимающиеся импортом потребительских товаров, могут приобретать в порядке, установленном для физических лиц, инвалюты через банковские счета.



Также отменяется требование обязательной продажи валютной выручки в инвалюте экспортеров, независимо от форм собственности.



Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, а также фермерские хозяйства, имеющие доход в инвалюте, могут снимать наличную инвалюту со своих банковских счетов.

Как приводится в документе, запрещается осуществление платежей в иностранной валюте за товары (работы и услуги), за исключением платежей посредством международных платежных карт в соответствии с международной практикой. Цены и тарифы на товары, работы и услуги, а также минимальные требования к уставным капиталам обществ определяются только в национальной валюте. Государственные пошлины, сборы и иные обязательные платежи взимаются только в национальной валюте, за исключением консульских сборов.