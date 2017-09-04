Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Таджикскому дворнику заплатили 150 тысяч рублей за откушенное ухо

Гражданин Таджикистана Махмадулло Давлатзода, работающий дворником в Москве, 2 сентября 2017 года.

Дворник из Таджикистана Махмадулло Давлатзода, которому москвич откусил часть уха за замечание его супруге, забрал свое заявление из полиции и получил компенсацию в размере 150 тысяч российских рублей (около 3 тысяч долларов) по мировому соглашению.

51-летний таджикский мигрант сказал 2 сентября в телефонном разговоре с Радио Озоди (Таджикской редакцией Радио Свобода), что после получения компенсации не имеет претензий к своему обидчику.

От других комментариев он отказался. Сейчас он лежит в больнице № 67 города Москва и скоро должен уже выписаться. «Все уже хорошо. Со здоровьем тоже. Мне намного лучше. Пришли, поговорили, пришли к согласию. Мы согласились на примирение. Претензий к этому человеку у меня нет», – сказал Давлатзода.

Пока неизвестно, на каких условиях стороны пришли к примирению. На прошлой неделе адвокат Махмадулло Давлатзода сообщила, что она со своим подзащитным находится под сильным прессингом, от них требуют отказаться от претензий.

Махмадулло Давлатзода.
Махмадулло Давлатзода.

Ирина Бирюкова, юрист Фонда «Общественный вердикт» и адвокат Махмадулло Давлатзода, сказала 2 сентября, что пострадавший простил своего обидчика после того, как тот официально попросил прощения и выплатил на его лечение 150 тыс рублей.

«Махмудулло неконфликтный человек, глубоко верующий, видимо, поэтому он и принял для себя такое решение. Против воли потерпевшего мы пойти не можем и прекращаем работу по делу», – сказала адвокат.

Напомним, что в середине августа Радио Озоди сообщало о том, что дворник из Таджикистана Махмадулло Давлатзода был жестоко избит в Москве со стороны мужа женщины, которую он попросил не позволять собаке использовать клумбу в качестве отхожого места. У него выбито несколько зубов, а часть его левого уха откушена.

Махмадулло Давлатзода более 10 лет работает дворником в Москве. Многие жильцы многоэтажного дома относятся к нему с большим уважением, сообщало Радио Озоди.

Back to top
XS
SM
MD
LG