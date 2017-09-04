Таджикскому дворнику заплатили 150 тысяч рублей за откушенное ухо

Дворник из Таджикистана Махмадулло Давлатзода, которому москвич откусил часть уха за замечание его супруге, забрал свое заявление из полиции и получил компенсацию в размере 150 тысяч российских рублей (около 3 тысяч долларов) по мировому соглашению.

51-летний таджикский мигрант сказал 2 сентября в телефонном разговоре с Радио Озоди (Таджикской редакцией Радио Свобода), что после получения компенсации не имеет претензий к своему обидчику.

От других комментариев он отказался. Сейчас он лежит в больнице № 67 города Москва и скоро должен уже выписаться. «Все уже хорошо. Со здоровьем тоже. Мне намного лучше. Пришли, поговорили, пришли к согласию. Мы согласились на примирение. Претензий к этому человеку у меня нет», – сказал Давлатзода.

Пока неизвестно, на каких условиях стороны пришли к примирению. На прошлой неделе адвокат Махмадулло Давлатзода сообщила, что она со своим подзащитным находится под сильным прессингом, от них требуют отказаться от претензий.

Ирина Бирюкова, юрист Фонда «Общественный вердикт» и адвокат Махмадулло Давлатзода, сказала 2 сентября, что пострадавший простил своего обидчика после того, как тот официально попросил прощения и выплатил на его лечение 150 тыс рублей.

«Махмудулло неконфликтный человек, глубоко верующий, видимо, поэтому он и принял для себя такое решение. Против воли потерпевшего мы пойти не можем и прекращаем работу по делу», – сказала адвокат.

Напомним, что в середине августа Радио Озоди сообщало о том, что дворник из Таджикистана Махмадулло Давлатзода был жестоко избит в Москве со стороны мужа женщины, которую он попросил не позволять собаке использовать клумбу в качестве отхожого места. У него выбито несколько зубов, а часть его левого уха откушена.

Махмадулло Давлатзода более 10 лет работает дворником в Москве. Многие жильцы многоэтажного дома относятся к нему с большим уважением, сообщало Радио Озоди.