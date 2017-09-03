Кто выиграет, а кто проиграет от снижения официального курса узбекского сума?

По словам источников Радио Озодлик в банковско-финансовой системе Узбекистана, в ближайшие дни ожидается, что Центральный банк республики резко снизит (девальвирует) официальный курс сума по отношению к твердой валюте. Что изменится в повседневной жизни обычных людей, в случае если ЦБ примет такое серьезное решение? Как повлияет девальвация на цены на внутреннем рынке? Кто выиграет и проиграет от подобного шага властей?

В режиме ожидания

Ожидается, что в ближайшие дни Центральный банк Узбекистана резко снизит официальный курс узбекского сума по отношению к иностранным валютам во внутреннем денежном обращении, в первую очередь, по отношению к американскому доллару.

Достоверные источники Радио Озодлик в финансовой системе Узбекистана говорят, что политическое решение по этому вопросу уже принято, осталось лишь объявить о нем официально.

В беседе с нашим репортером сотрудник одного из банков в Узбекистане говорит, что экономическая команда президента Шавката Мирзияева осознала необходимость девальвации официального курса сума (4200) по отношению к американскому доллару и уравнения его с курсом «черного рынка» (7700).

– Нурматова (председатель ЦБ), Кучкарова (первый заместитель премьер-министра, ответственный за макроэкономику) и Ходжаева (министр финансов), несмотря на их преклонный возраст, можно назвать младореформаторами. Они хорошо понимают, что для улучшения экономического положения необходимо уровнять курсы и запустить свободную конвертацию. Вначале они протестировали поэтапную девальвацию. Когда они повысили официальный курс на 30 сумов, то «черный рынок» повысил курс на 300 сумов. И тогда они поняли, что таким путем невозможно догнать рыночный курс. Теперь же принято решение провести резкую девальвацию за одну ночь. В ближайшие дни в Узбекистане произойдут большие изменения, – сказал 30 августа в беседе с Радио Озодлик узбекский финансист.

(Пока в распоряжении редакции Радио Озодлик не имеется официальной информации, подтверждающей принятие решения о проведении резкой девальвации в Узбекистане и даты ее объявления общественности).

Практика девальвации

Бывший работник министерства финансов Узбекистана, а в настоящее время профессор в Евразийском институте экономики в Астане Сапарбай Джубаев ​объясняет когда, в каких целях и каким образом Центральные банки использует девальвацию:

– Девальвация используется в развивающихся, строящих свою экономику странах. Девальвация – это когда Центральный банк того или иного государства резко снижает покупательную способность своей национальной валюты. Объясню на примере Казахстана. Если накануне последней девальвации один тенге стоил 180 сумов, то ЦБ РК создал возможность снизить его за одну ночь до 320 сумов.

Развивающиеся страны проводят девальвацию, в первую очередь, для того, чтобы сохранить свой внутренний рынок и предотвратить отток иностранной валюты из страны. Во-вторых, девальвация проводится для увеличения бюджетных поступлений. А в-третьих, девальвация проводится для повышения экспортного потенциала страны.

Вспомним ситуацию в России. В 1998 году в результате популистской политики Ельцина в России 1 доллар стоил 6 рублей. Когда Кириенко стал премьер-министром, он за одну ночь повысил курс доллара с 6-ти до 24 рублей, то есть, он обесценил рубль в четыре раза. Такое в Узбекистане может произойти, если сейчас Центральный банк Узбекистана за одну ночь повысит курс доллара с 4200 (действующий курс) до 16 тысяч сумов. Одним своим решением Кириенко спас экономику России. Резко сократился отток валютных резервов России, сократился объем импорт, а все российские товары начали идти на экспорт, – говорит Радио Озодлик Сапарбай Джубаев.

Почему ЦБ Узбекистана решился на девальвацию?

Директор Центра содействия экономическому развитию, независимый эксперт из Узбекистана Юлий Юсупов в интервью Радио Озодлик объяснил причины, которые побудили ЦБ провести девальвацию узбекского сума: ​

– Сейчас в Узбекистане существует три курса иностранной валюты: биржевой, по которому банки меняют валюту предприятиям (8500 сумов), базарный (около 7700-8000 сумов) и официальный (4200 сумов). Что будет делать Центробанк? Он девальвирует официальный курс. Было два варианта. Сначала хотели постепенно девальвировать, сейчас решили сделать это одномоментно. В настоящее время официальный курс составляет 4200. И его приведут к какому-то курсу, который ЦБ посчитает равновесным, который в свою очередь обеспечит равенство спроса и предложения. Я думаю, что у них есть свои соображения на основе данных, которые у них имеются. Они будут экспериментировать. Сначала один курс установят, а затем – другой, – говорит Юлий Юсупов.

Повлияет ли резкая девальвация на рост цен на внутреннем рынке?

Однако Юлий Юсупов не присоединяется к прогнозам о том, что уравнение курсов в результате резкой девальвации сума, может привести к резкому повышению цен на внутреннем рынке:

– Увеличатся ли цены, будет ли инфляция? Есть некоторые категории товаров, с которыми есть проблемные моменты. Например, сотовая связь, интернет провайдеры и учеба в университетах привязаны к официальному обменному курсу. Если сейчас официальный обменный курс составляет 4200, а будет, например, 7000, то это означает, что цены на эти услуги вырастут почти в два раза. Но в условиях конкуренции, я уверен, и провайдеры и сотовые операторы и высшие учебные заведения, где была привязка к доллару, опустят долларовые цены. То есть, они будут вынуждены постепенно отказаться от тарификации в долларах.

Цены на продовольствие не повысятся. Потому что, почти все цены на продовольствие и прочие товары были привязаны не к официальному курсу, а к рыночному курсу. Даже если импортеры покупали по официальному курсу, они все равно продавали товары, ориентируясь на базарный курс.

Девальвация может повлиять на цены на топливо. Дело в том, что рынки монополизированы. И монополисты могут попытаться, прикрываясь тем, что по официальному курсу они покупают топливо дороже, повышать цены. Это уже задача правительства не допускать, чтобы монополисты повышали цены. Сама девальвация может привести к росту цен по очень ограниченному кругу товаров, – говорит Юлий Юсупов.

Однако Сапарбай Джубаев считает, что девальвацию невозможно провести без «шоковой терапии»:

– Юлий Юсупов говорит все правильно – в Узбекистане основные потребительские товары привязаны не к официальному курсу, а к курсу на «черном рынке». Но, несмотря на это, я не присоединяюсь к вышесказанным мнениям. Девальвация сильно повлияет на повседневную жизнь рядовых узбекистанцев. Крупные и малые предприниматели покупают и продают импортный товар по курсу «черного рынка». Но народ и страна не состоят из этих предпринимателей!

​К примеру, медикаменты в аптеках и больницах, а также оборудования привезены государственными предприятиями по официальному курсу. Если будет проведена девальвация и курс доллара повысится в два раза, то и цены на эти медикаменты повысятся вдвое. Объясню на примере узбекской армии. Например, солдатам готовят еду из мяса, завезенного из-за границы по официальному курсу. Разве не подорожает мясо в два раза, если официальный курс в размере 4200 сумов исчезнет, и будет только базарный курс в размере 8500 сумов? В данном случае нужно будет либо увеличить бюджетные расходы вдвое, либо сократить со 100 граммов до 50 граммов мясо, которое используется в пищу одного солдата. Осуществить первый или второй вариант практически невозможно. Поэтому я не верю в то, что в середине года Центральный банк Узбекистана решится провести сильную девальвацию, – говорит Радио Озодлик бывший работник министерства финансов Узбекистана Сапарбай Джубаев.

Ожидает ли Узбекистан «шоковая терапия»?

Экономисты, с которыми пообщался репортер Радио Озодлик, разошлись во мнениях по этому вопросу. ​

Финансист из Узбекистана и экономист из Ташкента Юлий Юсупов считают, что ряд указов, принятых после прихода к власти Шавката Мирзияева, были направлены на обеспечение безболезненного перехода к свободной конвертации.

– Эти указы можно назвать «защитной подушкой». Президент издал специальный указ для предотвращения резкого повышения цен. Для этих целей из государственного резерва были выделены большие денежные средства. Недавно отменили акцизы на основные потребительские товары и другие пошлины. Правительство готовится к тому, что девальвация окажет большое давление на бюджет, что цены на первоначальном этапе могут подпрыгнуть. Поэтому я считаю, что нет оснований для беспокойства относительно того, что после девальвации и унификации социально незащищенные слои населения окажутся в крайне тяжелом положении, – сказал Радио Озодлик директор Центра содействия экономическому развитию, независимый эксперт из Узбекистана Юлий Юсупов.

Однако экономист из Казахстана Сапарбай Джубаев уверен, что после девальвации национальной валюты Узбекистана «шоковая терапия» пройдет болезненно. Но это неизбежно, считает он.

Кому станет лучше?

Но вместе с тем, Джубаев уверен, что Узбекистан, являющийся одной из тех немногих стран (Турменистан, Северная Корея, Куба), где нет свободной конвертации, должен пройти этот путь, чтобы наладить свою экономику.

– От этого станет лучше экспортерам, которые до сегодняшнего дня работали в убыток. Они смогут покрыть свои долги, а затем постепенно получать прибыль. От этого станет лучше производителям. В экономике начнется эффект домино. Если у экспортеров увеличится прибыль, то заработают и другие предприятия, которые оказывают им услуги, продают сырье.

Если, например, увеличится экспорт автомобилей, то повысится спрос на продукцию производителей автозапчастей. Если повысятся зарплаты, то люди начнут тратить эти дньги. Если повысится покупательная способность экспортеров, то это положительно отразится на бизнесе других лиц. Естественно, что этот рост положительно повлияет на общую экономику страны.

От этого станет лучше инвестору. Если курсы иностранной валюты унифицируются и будет введена свободная конвертация валюты, то инвесторам станет легче вывести из страны свою прибыль, – сказал Радио Озодлик Сапарбай Джубаев.