На председателя районного суда в Таджикистане напали с топором

На председателя суда Пянджского района Таджикистана Далвтманда Рахимзода напали с топором, с ранением он доставлен в больницу, сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода). Инцидент произошел во второй половине четверга в здании суда. По подозрению в нападении задержан 39-летний местный житель Диловар Олимов.

Источник в правоохранительных структурах сообщил Радио Озоди, что Диловар Олимов несколько лет судился со своей бывшей женой, а рассматривал данное дело судья Давлатманд Рахимзода. По его словам, Олимов был недоволен решением суда о размере алиментов и несколько раз вступал в словесный спор с судьей. «Однажды Олимов ворвался в зал судебных заседаний, и председатель суда вынужден был попросить помощи охранников. На этот раз Олимов достал топор и набросился на судью», – сказал источник Радио Озоди.

В кабинете председателя суда также уничтожена мебель.Нападавший задержан, по факту нападения возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В Пянджском районном суде ранее был выявлен факт коррупции. Председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён на встрече с журналистами 17 июля сообщил об увольнении судьи Пянджского районного суда Тоджиддина Курбониёна за поступок, порочащий честь и достоинство судьи. «Да, он взял взятку в 1000 сомони и тем самим нарушил закон. Судья задержан, расследование по этому факту продолжается», – заявил тогда председатель Верховного суда Таджикистана .

Пять лет назал в городе Исфара 80-летний Зайнулобиддин Джураев в ходе судебного процесса плеснул в лицо председателя районного суда Абдухамида Давронова кислоту. Нападавший заявил, что он был просто взбешен тем, как его заявление рассматривается председателем суда. В результате нападения судья потерял левый глаз. Зайнулобиддина Джураева приговорили к восьми годам тюрьмы.