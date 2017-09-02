В Ашхабаде дорожная полиция штрафует водителей «по всякому поводу», чтобы те не ездили во время Азиады

В Ашхабаде дорожная полиция специально находит причины и выписывает штрафы водителям частных автомобилей с целью уменьшить поток машин на улица столицы Туркменистана.

Сразу несколько источников Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) утверждают, что эти меры связаны с подготовкой к 5-Азиатским играм в закрытых поещениях и по боевым искуствам, намеченных в Ашхабаде 17-27 сентября этого года.

Как рассказал близкий к правоохранительным органам источник «Азатлыка», говоривший на условия анонимности, инспекторам дорожной полиции дано указание изнурить водителей, чтобы во время Азиады было меньше машин.

– Службе дорожной полиции было поручено останавливать частные машины на улицах столицы и выписывать штрафы по любому поводу. Это делается с целью предупреждения водителей, чтобы те не выезжали на улицы на своих машинах, – рассказал источник.

Водитель из Ашхабада рассказал, как сотрудники автоинспекции остановили его машину и выписали штраф по «ложному обвинению».

– Недавно сотрудники дорожной инспекции остановив меня на одной из улиц столицы, выписали штраф за превышение установленной скорости. Но я не привышал скорость и сказал им, что контролировал скорость и не нарушал правила дорожного движения, но никто меня не послушал, – рассказал с недовольством водитель из Ашхабада Мерген (имя изменено – Ред.).

Попытки «Азатлыка» получить какие-либо комментарии в полицейском управлении Ашхабада по поводу утверждений о «штрафах с целью изнурения» водителей не увенчались успехом.

Кроме того, по словам достоверного источника Радио Азатлык, с сотрудников некоторых министерств были взяты специальные расписки о не использовании автомобилей с 1 сентября по 1 октября, то есть в период до начала и окончания Азиатских игр в столице.

Напомним, власти Туркменистана уже несколько месяцев назад начали ограничивать въезд в Ашхабад частным автомобилям с областными номерными знаками. По словам собеседников Радио Азатлык, в столице резко уменьшилось дорожное движение, после того как перестали впускать областные машины.

В 5-Азиатских играх в закрытых помещениях будут участвовать около 6000 спортсменов, которые будут соревноваться по 21 виду спорта.