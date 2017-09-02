Reuters: Узбекистан откроет конвертацию в начале сентября

В Узбекистане уже в начале сентября будет открыта конвертация, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в банковской сфере страны.

По данным Reuters население все равно не сможет получить наличную валюту, при покупке долларов их будут класть на специальную карточку.

Кроме того, источники агентства отметили, что курс доллара будет выше, чем 7700 сумов. Именно этот уровень сегодня является основным на черном рынке.

На днях Центральный банк Узбекистана сообщил, что в стране вступил в силу новый порядок, который обеспечит бесперебойность работы обменных пунктов, а также своевременное и качественное обслуживание клиентов.