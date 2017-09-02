В Африке впервые отменили итоги президентских выборов

Верховный суд Кении отменил результаты президентских выборов и назначил новую дату голосования через 60 дней после своего решения, сообщает Би-Би-Си.

В постановлении суда сказано, что избирательная комиссия допустила «нарушения и неправомерные действия» во время голосования, что сказалось на результатах голосования.

Выборы в Кении состоялись 8 августа. Действующий президент Ухуру Кениата победил на них, набрав 54,27% голосов. Его основной оппонент, кандидат от оппозиции Раила Одинга получил 44,74%.

Сразу после выборов оппозиционер Раила Одинга заявил, что компьютерная система избирательной комиссии была взломана, а результаты – подделаны.

Ухуру Кениата стал президентом Кении в 2013 году, тогда ему также оппонировал Раила Одинга, на тот момент – премьер-министр страны. Одновременно с этим Международный уголовный суд расследовал выдвинутые против Кениаты обвинения в совершении преступлений против человечности. Позже, в 2014 году, эти обвинения были сняты.

В 2007-2008 годах в Кении после президентских выборов начался политический кризис, который привел к вооруженному противостоянию и человеческим жертвам. Власти использовали военные вертолеты для обстрела мирных жителей. Погибли не менее 1300 человек, около 600 тысяч стали беженцами.

Семьи Ухуру Кениата и Раила Одинга соревнуются за власть в стране с момента получения независимости Кении в 1963 году. Их отцы, Джарамоги Одинга и Джомо Кениата, когда-то были друзьями. Например, Джарамоги Одинга отказался получить полномочия президента от Великобритании – он считал, что страна не может быть независимой, пока Джомо Кениата находится в тюрьме.

После получения независимости Джомо Кениата стал первым президентом Кении и считается основателем государства. Джарамоги Одинга занял пост вице-президента. Но уже в 1966 году они рассорились, а этнические группы, которые представляют политики (народность кикуйя – Кеньята и народность лоу – Одинга) ведут борьбу за власть.