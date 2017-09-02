Украина ужесточила правила въезда для граждан России

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об усилении миграционного контроля, согласно которому с 1 января 2018 года ужесточат правила въезда на украинскую территорию для граждан России.

По словам Порошенко, процедура въезда будет осуществляться в три этапа:

– гражданин России «может подать» предварительное уведомление о намерении приехать на Украину; в указе говорится, что правительство Украины должно в течение двух месяцев разработать схему «предварительного электронного уведомления»,

– на границе российский гражданин обязан предъявить биометрический паспорт либо сдать биометрические данные,

– на самой территории Украины россиянину необходимо зарегистрироваться по месту пребывания.

Такие правила распространяются для граждан «государств миграционного риска».

Список этих стран, по просьбе Порошенко, обновит правительство Украины. Порошенко распорядился внести в него Россию.

Об ужесточении правил въезда и проживания на территории Украины для граждан России стало известно в начале июля этого года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов сообщил что российские граждане, проживающие в Украине, отныне должны обязательно регистрироваться по месту проживания и подавать информацию о перемещениях по территории Украины. Тогда же СНБО принял решение ввести систему биометрического контроля, а также электронную систему предварительной регистрации для намеревающихся въехать на Украину граждан России.