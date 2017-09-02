Помощник Путина: закрытие консульств РФ в США похоже на рейдерский захват

В Кремле считают закрытие российских консульств и дипломатических объектов в США похожим на рейдерский захват.

Об этом в пятницу заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, американские власти забрали 6 объектов – пять, находившихся в собственности России, и офис торгового представительства РФ в Нью-Йорке, который арендовался. Ушаков выразил мнение, что речь идет о дальнейшей эскалации напряженности между двумя странами, и Москва подумает над ответом на эти действия.

Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет жестко отвечать на недружественные выпады Вашингтона, хотя и не хочет ссориться с США и готова с ними конструктивно взаимодействовать.

31 августа Вашингтон потребовал со 2 сентября закрыть российское генеральное консульство в Сан-Франциско и еще ряд дипломатических объектов, а также сократить численность российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Шаг был предпринят в ответ на недавнее требование Москвы сократить персонал американских миссий в России на 755 человек. Кремль заявил, что такое решение стало реакцией на принятие Конгрессом США закона о новых антироссийских санкциях.