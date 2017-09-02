Арестованный в США узбекистанец Аброр Хабибов признался в оказании помощи террористам

Гражданин Узбекистана Аброр Хабибов, проживавший на территории США нелегально, признал предъявленные ему обвинения в планировании оказания помощи террористической группировке «Исламское государство». Аброр Хабибов – третий по счету узбекистанец, задержанный в Нью-Йорке по обвинению в терроризме и ожидающий рассмотрения своего дела в американском суде.

30 августа Узбекская редакция «Голоса Америки» сообщила о том, что Аброр Хабибов признал предъявленные ему обвинения. Как говорится в сообщении, 32-летний Хабибов признал свою вину, договорившись с прокурором.

Как приводится в документах Федеральной прокуратуры, Хабибов намеревался оказать спонсорскую помощь казахстанцу Ахрору Саидахмедову, чтобы тот смог вылететь через Турцию в Сирию и присоединиться в ряды боевиков террористической организации «Исламское государство». Кроме того, Хабибов хотел помочь Саидахмедову приобрести оружие.

Аброр Хабибов приехал в Америку в 2006 году. Но после окончания срока действия визы он не покинул страну и работал в США нелегально. Хабибов занимался торговлей в южных штатах США, у него было несколько магазинов.

В феврале 2015 года Радио Озодлик сообщало о задержании в США трех узбекистанцев и одного казахстанца. Дильхаёт Касымов, Абдурасул Джурабаев, Аброр Хабибов и Ахрор Саидахмедов были задержаны по подозрению в оказании материальной помощи боевикам запрещенной во многих странах мира террористической группировки «ИГ».

По данным американских прокуроров,19-летний Саидахмедов и 24-летний Джурабаев планировали вылететь в Турцию и далее перебраться в Сирию, чтобы присоединиться к группировке «ИГ».

Тогда сообщалось о том, что Хабибов и его пособник Акмаль Закиров собирали деньги для того, чтобы покрыть дорожные расходы Саидахмедова и Джурабаева.

Задержанный вместе с Хабибовым Абдурасул Джурабаев признал свою вину в 2015 году, а Саидахмедов – в начале этого года. Однако приговор по ним пока не вынесен.

В Нью-Йорке по обвинению в терроризме были арестованы еще трое узбекистанцев, пока они ожидают рассмотрения своих дел в суде.

Ранее Радио Озодлик сообщало о задержании в США нескольких граждан Узбекистана, которым были предъявлены обвинения в причастности к радикальным группировкам.

В январе 2016 года в США беженец из Узбекистана Фазлиддин Курбанов был приговорен к 25 годам тюремного заключения за поддержку террористической организации и планирование нападения на американскую военную академию.

13 июля 2012 года Федеральный суд округа Бирмингем приговорил к 15 годам тюрьмы 22-летнего узбекистанца Улугбека Кадырова, который признался в том, что планировал убить тогдашнего президента США Барака Обаму.

21 января того же года в Чикаго был задержан 35-летний гражданин Узбекистана Джамшид Мухтаров. В настоящее время он содержится под арестом по обвинению в членстве в террористической группе «Союз Исламского Джихада».

В марте 2012 года в городе Филадельфия по обвинению в связях с террористическими организациями был задержан еще один узбекистанец – Бахтияр Джумаев.