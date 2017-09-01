Суд в Пакистане оправдал обвиняемых в убийстве Беназир Бхутто

Суд в Пакистане оправдал пятерых обвиняемых в убийстве премьер-министра Беназир Бхутто из-за отсутствия доказательств их участия в преступлении. Предположительно все пятеро связаны с пакистанским движением талибов. Об этом сообщает Reuters.

Суд также объявил бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, который проходил по делу об убийстве Бхутто в качестве обвиняемого, лицом, скрывающимся от правосудия. Экс-президент проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Его имущество в Пакистане конфискуют.

Двое руководителей полиции города Раваллинди, где было совершено убийство Бхутто, получили по 17 лет тюрьмы. Их признали виновными в содействии убийцам посредством скрытия улик.

Бхутто застрелили 27 декабря 2007 года во время митинга ее сторонников в городе Раваллинди. После выстрела смертник привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли более 20 человек.

Мушарраф стал президентом Пакистана в 2001 году. В 2008 году он ушел в отставку и проживал в ОАЭ и Великобритании. В начале 2013 года Мушарраф вернулся в Пакистан. Вскоре его арестовали и обвинили в убийстве Бхутто и государственной измене. В 2016 году ему разрешили покинуть страну по состоянию здоровья.