В Узбекистане празднуют День независимости и Курбан хайит

Сегодня в Узбекистане празднуют 26-летие государственной независимости, который в этом году совпал с мусульманским праздником Курбан хайит.

31 августа 1991 года в Ташкенте было принято заявление Верховного Совета о государственной независимости республики, и соответствующим постановлением 1 сентября утверждался Днем независимости, который был объявлен выходным.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев на прошлой неделе подписал постановление о праздновании Курбан хайита 1 сентября. Мусульманский праздник Курбан хайит приходится на десятый день священного месяца Зуль-Хиджа. Этот день в Узбекистане объявлен выходным днем.



В Узбекистане сегодня отмечают Курбан хайит. В 06:05 утра в столице Ташкенте мусульмане прочитали праздничный намаз. Ранее хокимият (мэрия) Ташкента сообщила о том, что 1 сентября для удобства верующих, направляющихся на намаз (молитву), метро и автобусы в столице Узбекистана начнут работу в 4 часа утра.