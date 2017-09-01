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Новости

В Казахстане упал вертолет

В небе близ Актобе кружит вертолет. Иллюстративное фото.

В Актюбинской области Казахстана в районе села Бегимбет Шалкарского района упал вертолет МИ-8. Как сообщил «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) местный аким Алиби Саттыков, на его борту находились четыре человека, они живы.

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию позже сообщил, что с места происшествия экипаж вертолета в составе треx человек и одного пассажира эвакуированы автотранспортом на станцию Бозой. По его информации, вертолет принадлежит компании «Евразия-Эйр».

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