В Казахстане упал вертолет

В Актюбинской области Казахстана в районе села Бегимбет Шалкарского района упал вертолет МИ-8. Как сообщил «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) местный аким Алиби Саттыков, на его борту находились четыре человека, они живы.

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию позже сообщил, что с места происшествия экипаж вертолета в составе треx человек и одного пассажира эвакуированы автотранспортом на станцию Бозой. По его информации, вертолет принадлежит компании «Евразия-Эйр».