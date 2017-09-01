В Беслане вспоминают жертв теракта в школе №1

В городе Беслан (республика Северная Осетия-Алания) в течение трех дней будут проходить траурные мероприятия, посвященные памяти жертв теракта в школе в 2004 году. Траурная церемония началась со школьного звонка и возложения цветов и бутылок с водой в спортзале школы, в которой находились заложники. В мероприятиях примет участие общественная организация «Матери Беслана».

Вспоминать погибших в бесланской трагедии будут также в других российских городах. 3 сентября в Москве у памятника жертвам трагедии в Беслане, состоится церемония возложения венков и акция «Митинг без слов».

1 сентября 2004 года боевики захватили и в течение трех дней удерживали в заложниках более 1200 учеников и учителей школы №1 в Беслане. В результате террористического нападения и последовавшего штурма 3 сентября погибли 334 человека, 186 из них – дети. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.



Объективного расследования тех трагических событий так и не провели. В апреле 2017 года Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить три миллиона евро родственникам погибших и пострадавших в теракте в Беслане. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников. Кремль не согласился с решением ЕСПЧ. Министерство юстиции России обжаловало решение в суде. Члены организации «Матери Беслана» попросили ЕСПЧ не пересматривать решение.