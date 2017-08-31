В Хьюстоне из-за наводнения может взорваться химический завод

На химическом заводе компании Arkema в пригороде Хьюстона в Техасе из-за наводнения может произойти взрыв. Объявлена эвакуация населенных пунктов в радиусе двух с половиной километров от предприятия. Все сотрудники завода уже эвакуированы.

Согласно заявлению компании, из-за сильных ливней, вызванных ураганом «Харви», территорию завода затопило и электроснабжение оказалось прервано. В результате вышла из строя система охлаждения взрывоопасных материалов. Теперь вещества могут взорваться и вызвать мощный пожар. Высокий уровень воды на территории, а также отсутствие электричества не оставляют никаких шансов предотвратить это, заявил глава компании Arkema.

«Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет. Последствия урагана унесли жизни по меньшей мере 30 человек, более 30 тысяч эвакуированы. Ущерб оценивается в десятки миллиардов долларов. Синоптики сравнивают его с ураганом «Катрина», из-за которого в 2005 году в Новом Орлеане погибли 1800 человек.