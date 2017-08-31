Мирзияев посетит с визитом Турцию в октябре

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетит Турцию с официальным визитом в октябре этого года. Как сообщает новостной сайт Podrobno.uz, об этом говорится в поздравительном письме, направленном Мирзияеву президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.

«В 2017 году – в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами – заметно оживились наши взаимосвязи. Наша встреча, состоявшаяся в Самарканде в ноябре прошлого года, в этом смысле стала поворотной точкой, двусторонние отношения между нашими странами благодаря диалогу на высшем уровне, который приобрел регулярный характер, динамично развиваются во многих сферах. Убежден, что Ваш предстоящий визит в октябре этого года в Турцию повысит на новый уровень нынешнее состояние двустороннего сотрудничества», – отмечается в письме турецкого президента.

Напомним, что 18 ноября 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Самарканд, чтобы почтить память первого президента Узбекистана Ислама Каримова. После в Самарканде глава Турции провел встречу с Шавкатом Мирзияевым, который на тот момент являлся врио президента Узбекистана.

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял тогдашнего вице-премьера Узбекистана Рустама Азимова.

После этой встречи официальные СМИ Узбекистана сообщили о том, что стороны подписали пакет документов на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов США. Кроме того сообщалось, что Ташкент и Анкара определили приоритетные направления развития экономического сотрудничества, для которых имеются огромные возможности в создаваемых в Узбекистане свободных экономических зонах. Наряду с этим, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития туристической инфраструктуры в Узбекистане, а также уделили особое внимание взаимодействию в сфере транспортных коммуникаций.

До сегодняшнего дня турецкие строительные компании реализовали в Узбекистане 110 проектов более чем на $2 млрд. Кроме того, инвестиции турецких компаний в Узбекистан составляют $1,2 млрд.