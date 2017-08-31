Народный артист Шерали Джураев впервые за 20 лет выступил на музыкальном фестивале «Шарк тароналари»

На открытии XI международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» («Мелодии Востока») в Самарканде народный артист Узбекистана, известный хафиз Шерали Джураев исполнил песню на газель Бабура «Весенние дни» («Баҳор айëмида»). Это стало первым выступлением 70-летнего Шерали Джураева на этом музыкальном фестивале, который проводится один раз в два года с 1997 года.

«Запрещенный» певец

По словам экс-организатора международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»), члена бывшего узбекского правительства, который общался с «Озодликом» на условиях анонимности, в первый год проведения «Шарк тароналари» в 1997 году власти запретили Шерали Джураеву выступать на этом музыкальном фестивале. По словам собеседника, данный запрет действовал на протяжении последних 20 лет, поэтому организаторы музыкального фестиваля все эти годы были вынуждены не включать Джураева в список участников.

– Дорога к выступлению Шерали Джураева на музыкальном фестивале «Шарк тароналари» открылась после того, как 21 января этого года на телеканале Milliy TV была показана передача, посвященная его творчеству, – говорит бывший чиновник узбекского правительства.

С 1993 года Шерали Джураеву запрещалось выступать не только на радио и телевидении, но и проводить концерты на большой сцене. Этот негласный запрет был снят после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Вынужденное исполнение под фонограмму

По словам члена группы, которая занимается трансляцией по телевидению «Шарк тароналари», Шерали Джураев изъявил желание спеть вживую на церемонии открытия музыкального фестиваля, но был вынужден петь под фонограмму, как и все остальные участники мероприятия.

– Так как Шерали Джураев, который постоянно пел только вживую, не попал в фонограмму, нам дали указание не показывать его крупным планом. В оригинале песня в его исполнении длилась 11 минут, но мы были вынуждены срезать ее до 4-х минут. Первый день музыкального фестиваля 28 августа прошел с участием президента Мирзияева, поэтому, чтобы предотвратить накладку в программе, весь концерт прошел под фонограмму. В остальные дни исполнители пели вживую, – говорит собеседник.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выступил с речью на открытии XI международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» («Мелодии Востока») в Самарканде и обратил внимание на то, что «Шарк тароналари» признан ЮНЕСКО и считается брендом в музыкальном мире. Также глава государства поздравил высокопоставленных гостей и представителей дипломатических корпусов, которые участвовали на мероприятии, с наступающим праздником Курбан хайит.

В 2017 году музыкальному фестивалю «Шарк тароналари» исполнилось 20 лет. Закрытие музыкального мероприятия международного масштаба состоялось 30 августа. На фестиваль приехали более 240 музыкантов и артистов из 59 стран мира.