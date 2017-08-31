В Ташобласти мужчина пытался убить неофициальную супругу и ее детей

Житель Кибрайского района З.Маннапов (1973 г.р.) из-за семейных разногласий совершил покушение на убийство трех человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Ташкентской области.

В частности, З.Маннапов на территории махалли «Маданият» поругавшись со своей неофициальной супругой Х.Исмаиловой (1985 г.р.), в ходе возникшего скандала намереваясь убить Х.Исмаилову и двух ее несовершеннолетних детей 11 и 9 лет, путем нанесения ударов по затылочной части последних железным молотом, причинил им опасные для жизни тяжкие телесные повреждения.

Вследствие вмешательства третьих лиц на месте события, З.Маннапов не смог завершить до конца свои преступные действия.

В настоящее время потерпевшие госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, судом в отношении З.Маннапова избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

Предварительное следствие ведется прокуратурой области.