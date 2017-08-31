Forbes опубликовал список богатейших кланов России

Российское издание Forbes на основе собственных расчетов опубликовало список богатейших семейных кланов России.

По подсчетам журналистов, совокупное состояние семи богатейших семей составило $27 млрд, по сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на $2 млрд. Список состоит из 10 семей, чье состояние превышает $990 млн. Настоящее Время приводит топ-пять богатейших семей России.

1. Семья Гуцериевых

Совокупное состояние богатейшего клана ингушских бизнесменов достигает почти $10 млрд. В основном все деньги – в руках главы клана, Михаила Гуцериева, которому семья и обязана своими активами. Его состояние оценивается в $5,5 млрд.

Помимо Михаила в бизнесе участвуют его младший брат Саит-Салам – состояние $1,6 млрд, сын Саид Гуцериев – $770 млн, племянники Микаил Шишханов – $1,8 млрд – и Билан Ужахов – $40 млн.

В активах семьи находятся: занимающаяся нефтью, углем, недвижимостью, строительством и финансами группа «Сафмар» (бывшая «БИН»); торговые сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо», «М.Видео» и «Техносила»; нефтеперерабатывающая компания «Фортеинвест»; «Русснефть»; украинская «дочка» «Сбербанка», девять отелей класса люкс в Москве, Минске и Астане и многое другое.

2. Семья Ротенбергов

Состояние семьи журналисты оценили в $4,2 млрд – прошлом году лишь в $2,8 млрд. Увеличить состояние Ротенбергом удалось в основном за счет госзаказов, в частности на строительство Керченского моста и ряду заказов от «Газпрома».

В активах семьи находятся СМП Банк, спортивный клуб «Явара-Нева», «хоккейный клуб СКА», «ЭнПиВи Инжиниринг», а также часть системы взимания транспортного налога «Платон».

3. Семья Ананьевых

Общее состояние братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых Forbes оценил в $2,7 млрд. Ананьевы владеют холдингом «Промсвязькапитал», в который входят «Промсвязьбанк» и банк «Возрождение». Им также принадлежит компания крупнейшего в России системного интегратора «Техносерв».

4. Семья Шаймиевых

На четвертом месте находятся сыновья первого президента Татарстана Радик и Айрат Шаймиевы их общее состояние, включая сына Айрата – Тимура, превышает $2,2 млрд. Среди активов братьев группа ТАИФ, в которую входят ряд нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний. Шаймиевы – богатейшая семья в Татарстане.

5. Семья Магомедовых

Выходцы из Дагестана, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы еще в начале 90-х создали компанию «Интерфинанс», управлявшую активами «Зарубежнефти» и «Техмашимпорта». Спустя несколько лет они купили банк «Диамант». В начале уже 2000-х Зиявудин создал компанию «Сумма», которой принадлежит Новороссийский морской торговый порт, группа FESCO, «Якутская топливно-энергетическая компания» , «Объединенная зерновая компания» и оцененный в 35 млрд рублей «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».