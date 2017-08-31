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Forbes опубликовал список богатейших кланов России

Ингушский бизнесмен Михаил Гуцериев.

Российское издание Forbes на основе собственных расчетов опубликовало список богатейших семейных кланов России.

По подсчетам журналистов, совокупное состояние семи богатейших семей составило $27 млрд, по сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на $2 млрд. Список состоит из 10 семей, чье состояние превышает $990 млн. Настоящее Время приводит топ-пять богатейших семей России.

1. Семья Гуцериевых

Совокупное состояние богатейшего клана ингушских бизнесменов достигает почти $10 млрд. В основном все деньги – в руках главы клана, Михаила Гуцериева, которому семья и обязана своими активами. Его состояние оценивается в $5,5 млрд.

Помимо Михаила в бизнесе участвуют его младший брат Саит-Салам – состояние $1,6 млрд, сын Саид Гуцериев – $770 млн, племянники Микаил Шишханов – $1,8 млрд – и Билан Ужахов – $40 млн.

В активах семьи находятся: занимающаяся нефтью, углем, недвижимостью, строительством и финансами группа «Сафмар» (бывшая «БИН»); торговые сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо», «М.Видео» и «Техносила»; нефтеперерабатывающая компания «Фортеинвест»; «Русснефть»; украинская «дочка» «Сбербанка», девять отелей класса люкс в Москве, Минске и Астане и многое другое.

2. Семья Ротенбергов

Состояние семьи журналисты оценили в $4,2 млрд – прошлом году лишь в $2,8 млрд. Увеличить состояние Ротенбергом удалось в основном за счет госзаказов, в частности на строительство Керченского моста и ряду заказов от «Газпрома».

В активах семьи находятся СМП Банк, спортивный клуб «Явара-Нева», «хоккейный клуб СКА», «ЭнПиВи Инжиниринг», а также часть системы взимания транспортного налога «Платон».

3. Семья Ананьевых

Общее состояние братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых Forbes оценил в $2,7 млрд. Ананьевы владеют холдингом «Промсвязькапитал», в который входят «Промсвязьбанк» и банк «Возрождение». Им также принадлежит компания крупнейшего в России системного интегратора «Техносерв».

4. Семья Шаймиевых

На четвертом месте находятся сыновья первого президента Татарстана Радик и Айрат Шаймиевы их общее состояние, включая сына Айрата – Тимура, превышает $2,2 млрд. Среди активов братьев группа ТАИФ, в которую входят ряд нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний. Шаймиевы – богатейшая семья в Татарстане.

5. Семья Магомедовых

Выходцы из Дагестана, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы еще в начале 90-х создали компанию «Интерфинанс», управлявшую активами «Зарубежнефти» и «Техмашимпорта». Спустя несколько лет они купили банк «Диамант». В начале уже 2000-х Зиявудин создал компанию «Сумма», которой принадлежит Новороссийский морской торговый порт, группа FESCO, «Якутская топливно-энергетическая компания» , «Объединенная зерновая компания» и оцененный в 35 млрд рублей «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

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