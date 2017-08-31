Сельский учитель написал стихи о президенте. Глава Таджикистана в ответ организовал ему свадьбу
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Еще месяц назад 23-летний Саидшо Асроров о женитьбе даже не помышлял. У простого учителя истории в сельской школе в таджикской глубинке не было даже невесты. Все изменила встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
16 августа Рахмон приехал с рабочей поездкой в кишлак Заргар Бохтарского района. Во время встречи с активистами Асроров подошел к микрофону и заявил, что «счастлив» наконец увидеть главу государства собственными глазами:
«Я, как молодой учитель, чувствую себя самым счастливым человеком, потому что имею честь говорить стоя перед вами, уважаемый Лидер нации», – заявил Асроров. После этого он прочел в честь Рахмона сочиненные им лично стихи. Поскольку встречу транслировало таджикское телевидение, об учителе узнала вся страна.
Эмомали Рахмон, выслушав стихи, между прочим поинтересовался у Саидшо, женат ли он. А когда учитель ответил, что нет, дал поручение властям Бохтарского района найти учителю невесту и помочь организовать свадьбу.
Власти района исполнили поручение президента со всем возможным старанием и быстро сосватали Асророву дочь его коллеги, молодую медсестру.
При этом сватать девушку отправилась целая делегация из работников местных органов власти во главе с замначальника отдела идеологии Бохтарского района. Сама же невеста поставила перед перед женихом лишь одно условие: что после свадьбы она будет продолжать работать.
Мать невесты позже рассказала, что другие женихи были на это условие не были готовы. Но Саидшо заявил, что «Я тоже учился и работаю. Семья должна строиться на взаимопонимании».
Свадьба состоялась уже через 10 дней после выступления Асророва перед президентом, 27 августа.
Браки по договоренности, когда жених и невеста едва знакомы или не знакомы вообще, – не редкость в Таджикистане, и порой такие свадьбы заканчиваются трагически. Но брак, организованный по просьбе президента, да еще оплаченный за счет государства, – явление неординарное и даже уникальное. Таджикские медиа широко освещали праздник, а сама свадьба молодого учителя стала удачным пиар-ходом для президента Рахмона.
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