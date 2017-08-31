Госорганизации Ашхабада «отбирают» зрителей Азиады

В государственных организациях Туркменистана идет отбор зрителей для постоянного посещения спортивных соревнований Азиды, сообщает независимое издание «Хроника Туркменистана».

Согласно информации, отобранные «зрители» должны сдать паспорт для изготовления пропуска, а также пройти проверку «на благонадежность», предоставив сведения о трех поколениях родственников.

Граждане, у которых в роду есть «неблагонадежные лица», сразу же отсеиваются, отмечает издание.

Источники Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) подтвердили информацию о массовом отборе зрителей для участия в спортивных мероприятиях в рамках Азиады-2017, а также информацию о проверке трех поколений родственников потенциальных участников мероприятий.

Источник «Азатлыка», беседовавший на условиях анонимности, отметил, что «у отобранных зрителей сначала проверяют три поколения, затем выдают бейджик».

Проверка граждан Туркменистана «на благонадежность» нескольких поколений родственников была введена в период правления прежнего президента страны Сапармурада Ниязова и осуществляется до настоящего времени.

Как сообщалось ранее, в частности при поступлении ребенка в школу, родители заполняют анкету, в которой требуется предоставление информации о родителях, бабушках и дедушках, а также их родителях, с обязательным указанием наличия или отсутствия у них судимости.

По словам источников Азатлыка, потенциальным «зрителям» выдвигают определенные требования и в отношении внешнего вида, к примеру, предусмотрено, чтобы представители каждого учреждения были одеты в одежду соответствующего цвета. Разделение происходит по местоположению предприятия.

По словам собеседников Азатлыка, мероприятия по набору зрителей среди сотрудников госучреждений связаны с недостаточной заинтересованностью населения в покупке билетов на Азиатские игры, которые состоятся 17-27 сентября в Ашхабаде.