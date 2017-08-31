Алмазбек Атамбаев: Прошу прощения, если не успел чего-то сделать

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал 30 августа о предварительных итогах своего президентства. По его словам, на сегодняшний день Кыргызстан «вырывается вперед», хотя раньше «все время догоняли кого-то».

«Я благодарен за то, что вы поддерживали меня все эти годы, все шесть лет, как президента. Благодарен бишкекчанам. Я чувствовал, что они всегда на моей стороне», − сказал он на церемонии открытия главного корпуса новых энергоблоков столичной ТЭЦ.

Как сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода), Атамбаев также попросил прощения, «если не успел чего-то сделать». Президент Кыргызстана отметил, что была очень тяжелая ситуация.

Срок полномочий президента Атамбаева завершается 1 декабря 2017 года. 15 октября пройдут выборы президента Кыргызстана. По Конституции этой страны, президент может избираться один раз сроком на шесть лет.