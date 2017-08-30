Шавкат Мирзияев выразил соболезнования США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил послание президенту США Дональду Трампу в связи с жертвами среди населения от урагана «Харви» в Техасе.

«С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате разрушительного урагана «Харви» в штате Техас», – говорится в послании президента Шавката Мирзияева.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана, «глава государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

По последним данным, 22 человека погибли и неизвестное пока число жителей штата пропало без вести в результате урагана «Харви», обрушившегося на Техас 25 августа.