В Таджикистан прибыли первые 30 учителей из России

Заработная плата учителей составит 74 тысячи российских рублей ($1200), из которых 14 тысяч оплатит таджикская сторона, 60 тысяч – Минобрнауки России. Таджикская сторона также обязалась обеспечить учителей жильем.

Рахматулло Мирбобоев, первый заместитель образования и науки Таджикистана, сказал в беседе с журналистами, что «это первый подобный опыт, в дальнейшем мы продолжим данную практику».

По его словам, до этого в Таджикистан приезжали лишь учителя из Турции и Ирана.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 28 августа на встрече с группой российских учителей, направляемых для работы в школы Таджикистана, сказала, что идея направить в школы Таджикистана учителей из российских регионов возникла в октябре прошлого года во время рабочего визита Валентины Матвиенко в эту республику, когда на недостаток педагогов и учебников посетовал на встрече с ней президент Эмомали Рахмон.

К новому учебному году в Таджикистан поступило также около 60 тысяч учебников и учебных пособий из России.