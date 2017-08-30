Фотофобия в Узбекистане: почему власти страны так боятся людей с фото и видеокамерами?

Один из знаковых неписанных законов современного Узбекистана – запрет на фото и видеосъемку. Каждый житель республики с фотокамерой рискует, что к нему подойдет сотрудник милиции и спросит: «Кто разрешил снимать?» и заставит удалить снимки, а в худшем случае – задержит и отвезет в отделение милиции.

Чем вызвана такая фотофобия? И как ее можно обойти? Настоящее Время разбирается в ситуации при помощи местных блогеров и фотографов.

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С запретами на съемку в Узбекистане периодически сталкиваются все фотолюбители. Причем, проблема может возникнуть именно там, где больше всего хочется снимать – на красочных восточных базарах, да и просто на обычных улицах Ташкента.

Известного ташкентского блогера Бахтиёра Насимова милиция неоднократно задерживала за съемку.

«Выхожу с выставки рукоделия в отеле International Tashkent, а на улице льет дождь. Быстренько иду к остановке. Вокруг дождь, асфальт блестит от воды, а под чинарой, почти идеальным ровным кругом, сухое пространство, – пишет Бахтиёр. – «Надо же, какой зонтик получился хороший из чинары», – подумал я и сфотографировал это на телефон: сделал вертикальный кадр. Посмотрел на экране – не очень видна перспектива. Сделал горизонтальный кадр. И тут-то подскочил ко мне милиционер. «Кто вам разрешил фотографировать?»

В Узбекистане, по утверждению властей, существует перечень режимных объектов, которые фотографировать категорически запрещено. В него якобы входит и ташкентское метро, где регулярно задерживают туристов с фотокамерами и телефонами.

При этом сам список объектов, где съемка запрещена, по всей видимости, является государственной тайной: в публичном доступе его нет. Недавно ташкентский блогер Никита Макаренко письменно обратился с запросом списка на Единый портал интерактивных госуслуг. и попросил назвать те режимные объекты, около которых фотосъемка запрещена. И получил ответ от начальника Управления юридического обеспечения МВД, где упоминаются НЕКИЕ объекты – без какой-либо конкретики и поясняется, что «порядок отнесения к ним устанавливается Кабинетом министров республики Узбекистан».

«Я так понимаю, что вряд ли кто-то им отдал такой приказ. Скорее всего, это их собственная инициатива, ходить и заниматься этим, – рассказывает Никита Макаренко. – Хочу опять-же обратить внимание, почему туристу так важно фотографировать. Если зайти на сайт Tripadvisor и посмотреть, какая достопримечательность в Ташкенте занимает первое место по количеству фотографий, и куда туристы идут в первую очередь, – это метрополитен. Где фотографирование запрещено. А если бы оно там было разрешено, туда бы ходило еще больше людей».

«И самое главное: все это не имеет никакого смысла! – подчеркивает блогер. – Потому что наберите в Google любое ташкентское здание – и вы найдете десятки его фотографий. Все уже давно сфотографировано. И если чего-то хотят утаить – утаить это просто невозможно. Все уже давно есть в интернете».

Телеканал Настоящее Время обратился с письменным запросом в общественную приемную президента Узбекистана Шавката Мирзияева и спросил: в каких случаях фотографировать на улицах городов можно, а в каких нельзя? Ответ пришел оперативно, и почему-то тоже из МВД:

«Для проведения фото-видео-съемки в личных целях для семейного просмотра никаких ограничений не существует. Но для фото-видео-съемки с целью выставления снятого материала на общественное обозрение рекомендуется получить разрешение соответствующих компетентных организаций и хокимиятов (местных властей)».

В этом же ответе чиновники корректно напоминают: понятия «независимый журналист» в Узбекистане нет. Так что того, кто нарушает это правило, можно привлечь к ответственности.

Ташкентского журналиста и фотохудожника Алексея Волосевича сотрудники милиции также много раз задерживали. Последний раз это произошло в апреле этого года – в провинциальном городке Газли, где он снимал быт обычных людей. Волосевич полагает, что любые запреты на фотосъемку в Узбекистане надуманны. И неважно, фотографирует ли человек для семейного альбома или для публикации в блоге.

«Объясняется это только одним: как бы такие самодеятельные фото и видеожурналисты не испортили имидж государства, где, по аналогии с Туркменистаном, можно сказать настал «золотой век» благодаря мудрым властям этой страны, – замечает Алексей Волосевич. – А поганцы с фотоаппаратами показывают неприглядную сторону жизни, и этот распропогандированный и растиражированный «золотой век» подрывают. Показывают, что во многих регионах нет воды, нет газа. Да и вообще жизнь неприбранная и неухоженная».

«Таковых велено тащить в кутузку и всеми способами, которые есть в наличии у государства, не давать им делать свое черное дело», – иронизирует фотограф.

Узбекистан имеет богатейший туристический потенциал. Но во всех путеводителях сегодня есть предупреждение: в этой стране лучше не пользоваться фотокамерой. В последнее время узбекские власти предприняли ряд мер по улучшению туристического климата. В частности, в середине августа президент Шавкат Мирзияев подписал постановление «О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018−2019 годы». Но в этом документе нет ни слова о фотопаранойе местных властей и сотрудников милиции и о том, как ее планируется искоренять. А между тем, именно этот запрет отпугивает от поездок в страну туристов.