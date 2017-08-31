В Андижане отобранный у предпринимателей скот дарят малоимущим в качестве подарка от президента на Курбан хайит

Хоким Асакинского района Андижанской области потребовал от предпринимателей и фермеров-животноводов пожертвовать по одному барану или крупному рогатому скоту накануне празднования священного для всех мусульман праздника Курбан хайит. По словам асакинских предпринимателей, глава районной администрации решил подарить домашнюю скотину малоимущим жителям района в качестве подарка от местных властей и президента. Однако в хокимияте Асакинского района утверждают, что домашний скот для пожертвования им предоставили щедрые покровители, пожелавшие остаться неизвестными.

По словам одного из предпринимателей из Асакинского района, пожелавшего остаться неизвестным, накануне хоким района Эркинжон Якубов пригласил в районную администрацию владельцев животноводческих фермерских хозяйств и предпринимателей, и провел с каждым из нас беседу с глазу на глаз.

– Когда я пришел в хокимият, увидел в приемной около десятка предпринимателей и фермеров. Хоким приглашал их по одному в свой кабинет. Когда подошла моя очередь, я зашел к нему и поздаровался. Но вдруг неожиданно хоким задал мне вопрос: «Ты случайно не шакал?» Я ответил: «Нет, вы что, хоким-бува». Потом он заявил мне, что я должен дать одного барана на Курбан хайит (священный праздник жертвоприношения у мусульман – Ред.). «Мы отдадим его беднякам», сказал он мне. Я хотел возразить, но хоким не дал мне сказать ни слова, резко оборвав: «Ты – мужик? Если мужик, то принесешь одного барана». Я не смог возразить ему и согласился, – говорит «Озодлику» асакинский предприниматель.

Один из местных фермеров-животноводов, побывавший на приеме у хокима Якубова, рассказал репортеру нашего радио на анонимных условиях о том, что во время личной беседы с каждым из предпринимателей и фермеров глава района убедительно попросил их хранить его просьбу в строжайшей тайне. По словам собеседника, хоким Асакинского района пригрозил им, что противном случае создаст им проблемы.

– Я тоже был на приеме у хокима. Он и мне приказал дать одну корову на Курбан хайит. Я хотел объяснить ему свое нелегкое положение, но он начал кричать на меня. «Я тебе уже сказал, что нужно сделать. Ты можешь поступить по своему, но знай, что в каждом деле можно найти какую-нибудь проблему. Ты наверное понял меня», сказал он мне. Кроме того, он предупредил каждого предпринимателя и фермера, чтобы они не жаловались в интернет-портал президента. «Не будьте шакалами, не пишите в президентский портал, не жалуйтесь никому», заявил нам хоким Якубов, – рассказывает «Озодлику» асакинский фермер.

По словам местных предпринимателей, 28 августа хоким Асакинского района Эркинжон Якубов провел совещание к селе «Янгиабад», где вручил малоимущим семьям 10 баранов и одну корову. В своем выступлении глава района подчеркнул, что скот им подарили глава государства и местная администрация в честь праздника Курбан хайит, сообщают источники нашего радио.

По словам одного из жителей Асакинского района, который присутствовал на встрече хокима с местными жителями в селе «Янгиабад», малоимущие жители обрадовались такому щедрому подарку властей и начали просить бога благословить президента и хокима.

Сотрудник финансового отдела хокимията Асакинского района Дильшодбек Касымов подтвердил «Озодлику» информацию о том, что местная администрация подарила малоимущим семьям домашний скот накануне празднования Курбан хайита. Однако он опроверг заявления о том, что домашний скот, подаренный малоимущим жителям от имени властей, был отобран у предпринимателей.

– Наш хоким и сейчас проводит совещание в селе «Маркаюз». После совещания он вручит малообеспеченным семьям скот, газовые баллоны и инвалидные коляски. Все это осуществляется не за счет предпринимателей, мы покупаем подарки за деньги, которые поступили в нашу администрацию в качестве благотворительных пожертвований, – сказал сотрудник районной администрации.

Он добавил, что меценаты, пожертвовавшие деньги малоимущим семьям в Асакинском районе, просили не разглашать их имена.

Курбан хайит будет отмечаться в Узбекистане 1 сентября.

Как сообщили нашему радио предприниматели из Асакинского района, 2 сентября местные власти запланировали приготовить плов в честь праздника Курбан хайит и празднования Дня независимости.

– Помимо того, что нас заставили отдать домашнюю скотину, так еще и потребовали покрыть расходы на праздничный плов, – сообщил «Озодлику» один из местных предпринимателей.

Эркинжон Якубов был назначен хокимом Асакинского района 21 июля этого года.