Узбекских чиновников обяжут декларировать доходы и имущество

В Узбекистане декларации о доходах и имуществе в обязательном порядке будут подавать госслужащие и члены их семей. Такие нововведения предусмотрены проектом закона «О государственной службе», сообщает Podrobno.uz.

В проекте прописано, что госслужащие, занимающие должность государственной службы, кроме относящихся к категориям «младший специалист», обязаны ежегодно представлять декларацию об имуществе, сведения о своих доходах и расходах, а также декларацию об имуществе, доходах и расходах членов своей семьи, включая родителей, супругу (супруга), детей (в том числе усыновленных).

Для отдельных категорий государственных служащих, перечень которых определяется президентом Узбекистана, могут быть установлены дополнительные требования к декларированию имущества, доходов и расходов, включая расширенный круг членов семьи, включаемых в декларацию.

Непредставление или представление неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах и об имуществе может являться основанием для прекращения государственной службы.

Документ также предусматривает создание уполномоченного госоргана по делам госслужбы при президенте. Службы управления персоналом в госорганах, согласно проекту, будут организационно самостоятельны от других структурных подразделений учреждения и непосредственно подчиняться его руководителю.