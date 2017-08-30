Дональд Трамп поздравил Шавката Мирзияева с Днем независимости

Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву в связи с Днем независимости страны. Об этом сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

«От имени американского народа поздравляю Вас и народ Узбекистана с 26-летием независимости вашей страны, отмечаемым 1 сентября. По случаю национального праздника Узбекистана, а также в связи с завершением первого года Вашей работы на посту Президента республики я хотел бы подтвердить нашу приверженность к укреплению партнерства и сотрудничества между нашими странами», – говорится в поздравлении.

«Мы приветствуем предпринимаемые Вами последовательные усилия, направленные на обеспечение региональной стабильности, построение демократического будущего и расширение взаимовыгодных экономических возможностей», – отмечается в послании.

Дональд Трамп пожелал Шавкату Мирзияеву и всему узбекскому народу празднично отметить знаменательную дату.