Визит Мирзиеева, вселяющий надежды

На следующей неделе ожидается приезд в Кыргызстан президента Узбекистана Шавката Мирзияева. Об этом президент КР Алмазбек Атамбаев сообщил 28 августа в ходе встречи с местными жителями Узгенского района Ошской области, пострадавших от стихийных бедствий.

Есть надежда, что визит главы Узбекистана станет катализатором устранения многих проблем, которые не решались на протяжении предыдущих 25 лет. Это и приграничные вопросы, торговля между двумя странами, а главное облегчение условий въезда в соседнюю республику для граждан обоих государств.

«​Дети не могут увидеться с родителями…»​

Вот уже несколько лет женщина по имени Чыныкан из Ноокенского района Джалал-Абадской области живет с надеждой, что отношения двух стран наладятся и границы будут открыты. Ведь известно, что именно из-за несогласованных границ охладились отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном, а страдают теперь от этого простые люди, проживающие по обе стороны от государственных рубежей.

Среди них и Чыныкан апа, которая уже пятый год не может увидеться со своей дочерью, которая в 90-е годы вышла замуж за жителя Узбекистана:

–​ Так как у моей дочери нет гражданства Узбекистана, она никуда не может выехать. И нас не может вызвать, послав телеграмму. Мы не виделись уже пять лет. Я не видела и ее детей – своих внуков. Она уже женила сына, выдала замуж свою дочь, стала бабушкой. Я не попала ни на одно торжество. Если она заболеет, я даже не смогу поехать к ней. Связь мы поддерживаем только по телефону. Дочка тоже плачет из-за того, что не сможет с нами увидеться, говорит, что соскучилась по нам.

Чыныкан апа не скрывает, что очень обрадовалась, узнав из новостей, что на следующей неделе в Бишкек приедет президент Узбекистана Шавкат Мирзияев. Женщина надеется, что встреча глав обоих государств позволит решить вопрос границ и условия въезда для граждан двух стран будут облегчены:

–​ Было бы хорошо, если президенты улучшили взаимоотношения наших стран и открыли границы для въезда простых людей. Надеюсь, мы перестали бы жить так, когда дитя не видит мать, а мать своего ребенка.

По неуточненным данным, в приграничных с Узбекистаном районах Кыргызстана проживает около 1 миллиона граждан. Между тем, этнические узбеки составляют 14% населения Кыргызстана. Большинство из них проживают на приграничных с Узбекистаном территориях.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время своей рабочей поездки по Ошской области на встрече с жителями Узгенского района сообщил, что с Шавкатом Мирзияевым у него «очень хорошие отношения».

«​Решаются вопросы границ. На следующей неделе к нам в страну приедет президент Узбекистана. У нас с ним очень хорошие отношения. Две недели назад встретились премьер-министры двух стран, составлено соглашение по 84% границ. Это первый визит премьер-министра Узбекистана за 26 лет», – сказал президент Атамбаев.

Визит президента Узбекистана Шавкат Мирзияева может стать катализатором устранения многих проблем, которые не решались на протяжении многих лет.

Бывший вице-премьер-министр Кыргызстана Абдырахман Маматалиев в беседе с «Азаттыком» (Кыргызской редакцией Радио Свобода) отмечает, что обеим сторонам предстоит решить вопрос анклавов, возрождения автомобильного, воздушного и железнодорожного сообщения.

–​ После андижанских событий Узбекистан в одностороннем порядке закрыл границу. После этого было прекращено автомобильное сообщение. Между приграничными районами раньше существовало 28 маршрутов. Железнодорожное сообщение совсем исчезло. Уменьшились и авиаполеты. Вот это все надо возрождать снова. Кыргызстан – член ЕАЭС. Поэтому наша госграница, это не только граница КР, но и граница объединения. Поэтому мы должны сесть за стол переговоров с Узбекистаном и вместе решить вопросы границ. Кроме того, есть проблемы анклавов. Узбекистан просил коридор для анклавов Сох и Шаймерден, но кыргызская сторона не дала свое согласие. А из-за проблем с въездом в анклав Барак на территории Узбекистана, многие тамошние жители переехали в другое место. Но как бы там ни было, эта земля принадлежит Кыргызстану. Одним словом, если мы упростим процедуры въезда-выезда, облегчится жизнь граждан обеих республик и будет открыта возможность торгово-экономического сотрудничества двух стран, – говорит Абдырахман Маматалиев.

Как известно, действительно, вопрос границ является чуть ли не главным барометром в определении взаимоотношений двух стран. Тема кыргызско-узбекской государственной границы обсуждалась на встрече глав правительств двух стран 16 августа в ходе визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Кыргызстан.

В итоге было подписан промежуточный межгосударственный договор о прохождении проектной линии госграницы общей протяженностью 1170 километров. По оценке правительства КР это соглашение стало большим достижением, когда было принято политическое решение об уточнении 84% границы. В кабмине уточнили, что теперь начнутся технические работы по нанесению на карту линии границ, парафирования и так далее.

Протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1378 километров, из них 230 километров остаются несогласованными. Не описаны также более 50 участков. Если же опираться на сведения, представленные недавно избранным премьер-министром Сапаром Исаковым, то количество спорных участков сократилось, и теперь между двумя республиками несогласованными остаются лишь 208 километров.