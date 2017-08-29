Суд по делу Мамая: экс-топ-менеджер БТА Банка заявил о знакомстве с журналистом через Аблязова

Бывший топ-менеджер БТА Банка Жаксылык Жаримбетов, повторно вызванный сегодня в суд в Алматы на процесс по делу журналиста Жанболата Мамая, которого власти обвиняют в «отмывании» якобы похищенных из БТА денег через выпуск оппозиционной газеты «Трибуна», заявил, что познакомился с Мамаем в 2011 году через бывшего главу банка Мухтара Аблязова (который живет за рубежом с 2009 года).

По словам Жаримбетова, о Мамае он впервые узнал в 2011 году, когда его пригласил в свой кабинет в Лондоне Мухтар Аблязов, где представил человека, с которым якобы вел переговоры через видеоконференцию по Skype, как журналиста, с которым «нужно держать связь». Жаримбетов сказал, что по просьбе Аблязова в 2011 году передавал Мамаю наличные деньги через живущую в Казахстане сестру. После прекращения контактов с Аблязовым Жаримбетов, как он утверждает, предоставлял финансовую помощь Мамаю по своей инициативе, с 2012 по 2015 год.

Жанболат Мамай в суде сегодня сказал, что с Аблязовым не знаком и никогда не встречался с ним. Журналист говорит, что познакомился с Жаримбетовым через Интернет в 2013 году «без посредников», а затем лично встречался и разговаривал с ним в Вене и поддерживал связь через Skype.

​Мамай не отрицает в суде, что получал от Жаримбетова финансовую помощь, но говорит, что помощь не носила системный характер. Мамай сказал, что согласился принять деньги, когда его газета столкнулась с трудностями в 2013 году. Впоследствии, по утверждению Мамая, газета вышла на самоокупаемость. Мамай ранее сказал, что не считает принятую помощь «отмыванием денежных средств».

Мамай считает обвинения политически мотивированными, местью за его активную гражданскую позицию. Мамай содержится под стражей с февраля этого года. Издававшаяся им газета «Саяси калам. Трибуна» прекратила свое существование после ареста Мамая.