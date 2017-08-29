К делу Серебренникова подключили Службу по борьбе с терроризмом

К расследованию по делу в отношении режиссера Кирилла Серебренникова подключили Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. Как сообщает РБК, сотрудники данной службы занимаются оперативным сопровождением дела «Седьмой студии», в частности, проверяет связи и контакты обвиняемых.

Службу по защите конституционного строя подключили к делу, поскольку именно это подразделение ФСБ проверяет деятельность Министерства культуры, в том числе работу театров и музеев. Об этом РБК заявил бывший руководитель Центра общественных связей ФСБ Александр Михайлов. Он отметил, что данная служба может вести наблюдение за деятелями культуры, прослушивать их телефоны, контролировать переписку и внедрять своих сотрудников, например, в театральные группы. Эти действия ФСБ Михайлов объяснил тем, что учреждения культуры, по его словам, «могут использоваться противником» для пропаганды, формирования враждебного отношения к России, а также для вербовки агентов.

РБК отмечает, что именно сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом задерживали исполнителей убийства оппозиционера Бориса Немцова, а также занимались делом «Боевой организации русских националистов» (БОРН).

Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников был задержан на прошлой неделе. По версии следствия, он организовал хищение 68-ми миллионов рублей, выделенных для театральной труппы «Седьмая студия». В настоящее время режиссёр находится под домашним арестом, сам он отвергает обвинения, называя их «абсурдными». Российские и мировые деятели культуры требуют освободить Серебренникова.