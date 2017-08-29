Главного пограничника Туркменистана разжаловали после задержания боевиков ИГИЛ

Недавнее разжалование командующего пограничными войсками Туркменистана Бегенча Гундогдыева связано с задержанием в прошлом месяце четырех предполагаемых боевиков ИГИЛ, нарушивших госграницу, сообщили источники «Азатлыка» (Туркменской редакции Радио Свобода).

Напомним, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 15 августа понизил в звании генерал-майора Бегенча Гундогдыева до полковника с формулировкой «за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственной службы».

Как рассказали источники «Азатлыка», решение президента связано именно с историей о задержании четырех предполагаемых боевиков, связанных с группировкой «Исламское государство» на территории Какинского района Ахалской области.

«В середине июля на территории Ахалской и Марыйской областей проводилась спецоперация по поимке боевиков ИГИЛ. Как рассказали сотрудники КНБ, на территории Туркменистана в Какинском районе границу перешли 4-5 человек, связанных с ИГИЛ. Троих задержали, но несколько человек упустили, и они растворились среди населения, их след потеряли. Все граждане Туркменистана, они перешли со стороны Ирана. Внезапные военные учения с участием президента тоже были связаны с этим инцидентом. А через пару недель, несмотря на то, что он похвалил погранслужбу, он разжаловал генерала Гундогдыева в полковники», – рассказал источник.

Примечательно, что Бегенч Гундогдыев, возглавивший погранвойска в марте 2016 года, не в первый раз понижается в звании. Еще в бытность министром обороны в 2011 году Гундогдыев был разжалован в полковники с формулировкой «за неудовлетворительное исполнение служебных обязанностей». Тогда причиной гнева президента стал взрыв склада боеприпасов в городе Абадан 7 июля 2011 года, в результате которого по официальным данным погибло 15 человек.