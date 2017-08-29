Южная Корея провела учения в ответ за запуск ракеты Пхеньяном

Военно-воздушные силы Южной Кореи провели учения в ответ на запуск Северной Кореей очередной баллистической ракеты. Истребители F-15 сбросили на полигоне восемь авиабомб, каждая весом в тонну.

Командующий учениями майор Ли Кук Но заявил, что южнокорейские самолеты «сметут с лица земли» руководство Северной Кореи в случае угроз ядерным оружием.

Через несколько часов после пуска плановые учения также провела Япония. На военной базе в Токио были развернуты противоракетные комплексы Patriot.

Рано утром 29 августа Северная Корея запустила ракету, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в Тихом океане. Токио назвал эти испытания «беспрецедентно опасной и серьезной угрозой Японии».