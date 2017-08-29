Freedom House отмечает «позитивные изменения» в Узбекистане

Базирующаяся в США правозащитная организация считает, что международное сообщество должно «признать позитивные изменения» в Узбекистане, произошедшие за год после прихода к власти нового президента Шавката Мирзияева, и продолжить поощрение «полномасштабной реформы» в центральноазиатском государстве.

В отчете, опубликованном Freedom House 28 августа, говорится, что Мирзияев сделал некоторые шаги, чтобы сделать страну с 30-миллионным населением более открытой после смерти автократического лидера Ислама Каримова, о кончине которого было объявлено в сентябре 2016 года. Но некоторые из этих инициатив, в том числе «добро» на критику наследия Каримова в СМИ, в значительной степени могут быть направлены на удержание власти Мирзияевым и укрепление этой власти, нежели на демонстрацию широкой повестки реформ, отмечается в докладе.

«Мирзияев, усиливая прозрачность некоторых правительственных процедур и немного уменьшив коррупцию, благодаря которой обогащались правоохранительные органы, может быть нацелен на ослабление укоренившейся элиты и передачу активов своей базе поддержки – более динамичной элите, больше настроенной на торговлю и бизнес», – говорится в докладе Freedom House.