В КР в перестрелке ликвидированы два предполагаемых боевика

Как отмечается, в ночь на 24 августа в Бишкеке сотрудники патрульной милиции остановили автомобиль «Ниссан Пресаж». Во время проверки документов пассажиры – члены МТО – вытащили пистолет «Макарова» и боевую гранату (предварительно выдернув чеку), угрожая сотрудникам патрульной милиции, скрылись в неизвестном направлении.

28 августа во время оперативных мероприятий МВД и ГКНБ в Бишкеке задержан один из членов данной организации, в машине которого и по месту жительства обнаружены и изъяты револьвер, боевые патроны различного калибра, магазины пистолета «Макарова» и различные электронные носители информации.

29 августа ГКНБ установил местонахождение остальных членов террористической группировки. В ходе проведения спецоперации в Жайылском районе преступники были блокированы, и им было предложено сдаться. На требования сотрудников ГКНБ преступники открыли огонь. В ходе ответного огня бойцами спецподразделениями ГКНБ два боевика были ликвидированы, третий получил ранение.

По данным ведомства, при осмотре места происшествия обнаружена граната РГД-5, пистолет «Макарова» и ножи. Обнаруженная граната обезврежена на месте. Кроме того, ГКНБ установлены и задержаны пособники группы. Они водворены в СИЗО ГКНБ КР.