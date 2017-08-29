У отделения банка в центре Кабула прогремел взрыв

По крайней мере один человек погиб в результате взрыва у банка в центре Кабула, сообщают афганские власти. Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что взрыв произошел 29 августа у входа в отделение Kabul Bank, расположенного недалеко от укрепленного посольства США. Неназванный сотрудник МВД сказал, что инцидент случился в то время, когда сотрудники сил безопасности стояли в очереди за зарплатой в канун мусульманского праздника Ид-аль-Фитр (Курбан-айт), который будет отмечаться в конце этой недели.

Представитель министерства здравоохранения Вахид Маджро сообщил, что один человек погиб и восемь получили ранения. Однако официальный представитель полиции Кабула Басир Муджахид сказал, что погибли по меньшей мере пять человек. Он назвал случившееся атакой смертника.

Пока об ответственности за взрыв никто не заявил. Взрыв прогремел через неделю после того, как президент США представил новую стратегию Вашингтона в раздираемом войне Афганистане. 25 августа 28 человек погибли и около 50 получили ранения при атаке на шиитскую мечеть в Кабуле. Ответственность за нападение на мечеть взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».