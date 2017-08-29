После критики Трампа в Пакистане вспыхнули антиамериканские акции

Сотни человек вышли на улицы населенных пунктов на северо-западе Пакистана в понедельник в знак протеста против заявлений США о том, что Исламабад предоставляет пристанище экстремистским группировкам. Демонстранты в Пешаваре, административном центре провинции Хайбер-Пахтунхва, скандировали антиамериканские лозунги. Такие же протесты прошли в племенных районах Сват, Мохманд, Баджаур и Хайбер. Протесты в основном организованы местными лидерами религиозных партий.

По сообщениям, аналогичные акции прошли в провинции Белуджистан на юго-западе страны. 27 августа полиция использовала слезоточивый газ и дубинки для разгона антиамериканской акции в портовом городе Карачи.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп представил новую стратегию Соединенных Штатов по Афганистану, обвинив Пакистан в предоставлении безопасных пристанищ «агентам хаоса» и не исключив возможности пересмотра отношений с Исламабадом. Пакистан в ответ обрушился с критикой, отвергнув заявления США и обвинив своего союзника в игнорировании тысяч жертв и многомиллиардных расходов страны на борьбу с терроризмом.