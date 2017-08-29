Улицы Ташкента стали патрулировать «дружинники»

В столице Узбекистана появились люди с повязками на рукавах, вид которых сразу вызывает в памяти дружинников – добровольных помощников советской милиции, сообщает со ссылкой на местные СМИ информагентство «Фергана».

Новые дружинники являются членами подразделения «Назорат гурухи» («Группа контролеров»), набраны из числа школьных учителей физкультуры.

Подразделение создано в экспериментальном порядке при РУВД Мирзо-Улугбекского района решениями министра внутренних дел Узбекистана, начальника ГУВД и хокима (мэра) Ташкента (в открытом доступе эти документы не обнаружены). Причиной создания такой группы называется совпадение сразу нескольких праздников – Дня независимости Узбекистана, религиозного праздника Курбан-хайит и начала нового учебного года. Все они отмечаются в первых числах сентября.

В Мирзо-Улугбекском РУВД рассказали, что «дружинники» будут помогать сотрудникам органов внутренних дел следить за порядком в общественных местах и при необходимости проверять документы подозрительных граждан.

Как пишет информагентство, если эксперимент признают успешным, то такие подразделения создадут в каждом районе Ташкента.