Смертельное ДТП в Таджикистане унесло жизни десяти человек (видео)

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Рошткалъа – Хорог погибли десять пассажиров микроавтобуса, сообщили в Штабе по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Горно-Бадахшанской автономной области. Трагедия произошла утром 28 августа на 20-м километре трассы.

Насим Джоналишоев, дежурный офицер штаба сообщил Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что в микроавтобусе находились 13 человек, в том числе 4 детей.

Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением и микроавтобус упал в реку Шохдара.

Погибли десять пассажиров, трое, в том числе, водитель микроавтобуса сейчас находятся под присмотром врачей Хорогской горбольницы.

Сообщается, что в ДТП погибли все четверо детей.