Атамбаев выразил надежду, что его «друг» станет президентом КР

Президент Алмазбек Атамбаев назвал одного из кандидатов в президенты своим «другом» и выразил надежду, что он станет новым главой государства. «Я надеюсь, что мой надежный друг станет президентом», – сказал 28 августа Атамбаев на встрече с жителями Узгенского района Ошской области.

Он добавил, что премьер-министром стал молодой джигит, которого он сам воспитал. «Я верю, они пойдут по начатому мной пути», – продолжил Атамбаев.

В конце июня Алмазбек Атамбаев назвал наиболее подходящим кандидатом в президенты выдвиженца от СДПК Сооронбая Жээнбекова. Отвечая на вопросы журналистов, Атамбаев отметил, что действующий на тот момент премьер-министр Сооронбай Жээнбеков был бы хорошим выбором для страны. Президент назвал его своим близким соратником, который продолжит нынешний курс.

После регистрации кандидатом, Атамбаев назвал правительство Жээнбекова самым лучшим за годы его президентства.