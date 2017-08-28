В Москве найден застреленным телохранитель экс-президента Узбекистана

38-летний полковник Василий Матвиенко, работавший личным охранником скончавшегося в 2016 году президента Узбекистана Ислама Каримова, погиб в результате несчастного случая 23 августа в знаменитом дачном поселке «Советский писатель», которое расположено на территории Новой Москвы.

Как сообщает «Московский комсомолец», несчастный случай произошел во время празднования дня рождения жены Матвиенко. Со слов супруги покойного Елены, в тот день мужчина выпил почти литр элитного ирландского виски. Во время разговора с супругой полковник крутил в руках мелкокалиберный пистолет ПСМ. Оружие было страстью охранника бывшего первого лица Узбекистана, он мог рассказывать о «стволах» и демонстрировать их часами.

По словам Елены, в какой-то момент супруг случайно нажал на спусковой крючок. Она заметила, как он вдруг осел на пол. Оказывается, пуля угодила в сердце. Полковник скончался до приезда медиков.

38-летний полковник Василий Матвиенко, жил на две страны – Россию и Узбекистан. Отец Василия – генерал военной разведки Узбекистана. В Москве у Матвиенко была семья: жена Елена и дочь.

Как сообщает «МК», осенью 2016 года, после смерти Каримова, полковник принялся потихоньку перебираться на постоянное место жительства в Россию – новый президент Узбекистана Шавкат Мирзияев распустил охранников предшественника и нанял в службу безопасности своих людей. Матвиенко нашел новую работу в нефтяном бизнесе – в этой области он работал мелким посредником. Тем не менее время от времени он наведывался в Узбекистан. Так, вечером 21 августа полковник прилетел из Ташкента – он ездил на родину продлевать визу.