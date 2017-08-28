Совпадение Дня Знаний и Ид аль-адха вызвало споры в Таджикистане

Федерация независимых профсоюзов Таджикистана заявила, что решение Министерства образования и науки страны о проведении 1 сентября занятий в школах и вузах не противоречит закону. В этом году День знаний совпал с празднованием Иди Курбон, одного из главных мусульманских праздников, который отмечается с 1991 года и также является выходным днем.

«Решение Министерства образования и науки Таджикистана принято в рамках полномочий этого ведомства и не противоречит закону», – заявил Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) зампредседателя Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Исмоил Файзизода.

На днях министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид подписал распоряжение, согласно которому в День знаний школьники и студенты вузов, независимо от их форм собственности, пойдут на занятия.

Эхсони Хушвахт, пресс-секретарь ведомства, заявил 28 августа, что День знаний закреплен в законе о праздничных днях, и он отмечается без выходного дня. «Иди Курбон отмечается три дня, учащиеся смогут поучаствовать в его праздновании в субботу и воскресенье», – сказал «Озоди» Эхсони Хушвахт.

Решение министерства вызвало бурный протест в социальных сетях. Многие пользователи заявили, что власти Таджикистана нарушают их конституционные права.