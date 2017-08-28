Freedom House прокомментировал появление карты «без Крыма»

Карта, представленная правозащитной организацией Freedom House, где Крым иным цветом отделен от материковой части Украины, отображает уровень свободы и демократии в мире, а не политическую принадлежность территорий. Такое пояснение дал сайту «Крым.Реалии» координатор организации Freedom House Зорян Кись ​28 августа.

Американская правозащитная организация Freedom House опубликовала материалы проекта «Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии». Некоторые украинские и российские СМИ распространили информацию, о том, что Freedom House проиллюстрировала свой отчет мировой картой, на которой украинский Крым изображен в составе России.

Координатор украинского отделения Freedom House Зорян Кись объяснил: «Здесь не может быть никакой дискуссии... Де-факто Крым находится под контролем России, там действуют российские законы, работают так называемые силовые органы России. Мы оценили Крым отдельно от остальной территории Украины, но и отдельно от России».

Как отмечается в публикации на сайте «Крым-.Реалии», в феврале 2017 года в сети уже разгоралась подобная полемика.