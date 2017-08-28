Лола Каримова-Тилляева объявила, что покидает пост посла Узбекистана при ЮНЕСКО

Младшая дочь ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Лола Каримова-Тилляева, объявила 28 августа о том, что покидает пост постоянного представителя Узбекистана при ЮНЕСКО.

Как сообщает агентство Reuters, отныне 39-летняя Каримова-Тилляева будет уделять все свое основное время оказанию помощи деятельности благотворительного фонда имени своего отца.

– В ближайшее время я планирую уделять больше времени своей семье, своим целям, фонду имени Ислама Каримова, а также другим творческим, благотворительным и культурным проектам. По этой причине я решила отказаться от своей роли посла, – сказала Лола Каримова-Тилляева во время своего выступления на конференции, посвященной исламской культуре и научному наследию Узбекистана.

Однако проживающая ныне на западе младшая дочь покойного президента Каримова не уточнила, собирается ли в дальнейшем вернуться в Узбекистан.

Тимур Тилляев – супруг Лолы Каримовой-Тилляевой, которая с 2008 года по настоящее время занимала пост постоянного представителя Узбекистана при ЮНЕСКО, является владельцем самой крупной в Узбекистане торгово-транспортной компании «Абу-Сахий».

Ее старшая сестра Гульнара Каримова, как сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана, обвиняется в совершении тяжких экономических преступлений и находится под арестом.

В интервью Би-Би-Си в 2013 году младшая дочь ныне покойного Ислама Каримова заявила, что 14 лет не поддерживает отношений со своей старшей сестрой.