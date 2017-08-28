Президент Шавкат Мирзияев посетит Кыргызстан на следующей неделе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетит с официальным визитом Кыргызстан на следующей неделе.

По сообщениям СМИ, об этом в ходе встречи с жителями села «Ынтымак» Узгенского района Ошской области сообщил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Недавно премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана согласовали 84% несогласованных госграниц. Премьер-министр Узбекистана за 26 лет впервые прибыл в Кыргызстан. Есть большие сдвиги», – отметил Алмазбек Атамбаев.

Напомним, 16 августа в Бишкеке состоялась встреча премьер-министров Узбекистана и Кыргызстана. В ходе этой встречи был подписан промежуточный межгосударственный договор о прохождении проектной линии госграницы общей протяженностью 1170 километров.

После встречи премьер-министров двух республик стало известно о том, что идет подготовка к визиту президента КР Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.

Последний раз Атамбаев посетил Узбекистан в декабре 2016 года, в Самарканде он встретился с президентом Шавкатом Мирзияевым.