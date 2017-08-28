Министр энергетики США отменил визит в Астану из-за урагана «Харви»

Визит министра энергетики США в Астану отменяется, сообщило посольство Соединенных Штатов в Казахстане. Причиной отмены запланированной поездки Рика Перри стал ураган «Харви», обрушившийся на побережье Мексиканского залива. В сообщении посольства поясняется, что американский министр не приедет в Астану в связи с тем, что его ведомство обязано реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с поставками энергии и энергетической инфраструктурой.

Американскую делегацию, прибывающую на выставку EXPO в Астану, возглавит заместитель министра энергетики Дэн Брулетт.

«Харви» – самый мощный ураган, который налетел на американский штат Техас за последние годы. В Техасе спасатели вытащили из автомобилей и домов более тысячи человек после того, как наводнение накрыло большие площади в результате тропического урагана. В результате шторма погибли как минимум два человека, и ожидается, что число погибших возрастет, поскольку «Харви» продолжает накрывать Техас сильными дождями.