Ураган «Харви»: двое погибших, сотни тысяч пострадавших

В Техасе спасатели оказали помощь сотням людей после того, как большие площади оказались затопленными 27 августа в результате тропического урагана «Харви».

Аварийные экипажи спасали людей в районе Хьюстона после того, как мощный ураган «Харви» накрыл побережье Мексиканского залива. В резульате шторма погибли как минимум два человека, и ожидается, что число погибших возрастет. Предполагается, что «Харви» будет медленно двигаться в направлении Хьюстона до 30 августа. В районе Хьюстона передвижение населения стало почти невозможным, сообщает Национальная метеорологическая служба (NWS).

Службы экстренной помощи просят людей подниматься на крыши домов, а не на чердаки, чтобы не пострадать от наступающей воды. Более 2 миллионов жителей Хьюстона и окрестностей города не могут покинуть затопленные дома. Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп отправится 29 августа в Техас. Международный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне 27 августа закрыт из-за наводнения.