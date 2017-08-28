Мирзияев принял генсека Всемирной туристской организации

27 августа президент Шавкат Мирзияев принял в городе Самарканде генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН Талеба Рифаи, находящегося в Узбекистане для участия в международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари» и международной конференции «Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации».

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, на встрече были обсуждены перспективные направления дальнейшего расширения практического сотрудничества в сфере туризма.

Особое внимание было уделено вопросам реализации скоординированных мер по популяризации туристического направления в Узбекистан и регион Центральной Азии, развитию новых видов туризма и разработке востребованных туристических продуктов, созданию современной и отвечающей международным стандартам инфраструктуры.

В тот же день генсек Всемирной туристской организации ООН Талеб Рифаи встретился с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах углубления отношений между Узбекистаном и UNWTO, в деятельности которой республика принимает участие с 1993 года.

По инициативе Узбекистана в рамках UNWTO принят ряд документов – «Самаркандская декларация о развитии туризма на Великом шелковом пути» (1995 г.), «Хивинская декларация по туризму и сохранению культурного наследия» (1999 г.), «Бухарская декларация по туризму вдоль Шелкового пути» (2002 г.), которые стимулировали развитие туризма в регионе.

Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в последовательной реализации имеющегося потенциала сотрудничества, в основе которого богатое историческое, архитектурное, культурное наследие узбекского народа. Кроме того, Абдулазиз Камилов и Талеб Рифаи обсудили вопросы учреждения при UNWTO Региональной комиссии по Центральной Азии и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Талеб Рифаи заявил, что Всемирная туристская организация намерена активно поддерживать и участвовать в программах и проектах по развитию туризма в Узбекистане.