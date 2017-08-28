«Русские немцы» начали сбор подписей против кремлевской агитации в ФРГ

Живущий в Германии публицист и социолог Игорь Эйдман призвал к сбору подписей в поддержку Декларации оргкомитета Форума русскоязычных европейцев против информационной политики Москвы. По оценке Эйдмана, накануне намеченных на осень 2018 года выборов в немецкий парламент в стране резко усилилась кремлевская агитация, вырос тираж российских пропагандистских материалов, подготовлены и широко разрекламированы «русские конгрессы». «Кремлевская манипуляция общественным мнением опирается на массированную пропаганду российских телеканалов», – заявил Эйдман.

По его словам, Кремль ведет свою деятельность, способную повлиять на политическую позицию русскоязычных жителей Германии, с помощью разветвленной манипулятивной сети, включающей в себя Федеральное агентство «Россотрудничество», Фонд «Русский мир», а также «русскую группу» в партии AfD («Альтернатива для Германии»).

Эйдман отмечает, что «некоторые немецкие средства массовой информации фактически ставят знак равенства между русскоязычными жителями и сторонниками Путина, хотя в реальности это далеко не так». Публицист считает, что «значительная, а, возможно, и большая часть русскоязычного сообщества в Германии придерживается демократических, европейских ценностей. Однако голос русскоязычных европейцев здесь пока почти не слышен».

«Мы заявляем о своем категорическом несогласии с политикой российских властей, ведущих информационную войну на территории демократических стран. Мы протестуем против путинской диктатуры, уничтожившей свободные выборы и преследующей демократических активистов в России; против кадыровского террора в Чечне и гонений на крымских татар. Нам отвратительна ксенофобия, которую насаждает кремлевская пропаганда, пытаясь обострить межнациональные и межконфессиональные конфликты в Германии. Нас тревожат попытки Кремля вмешаться в германские выборы на стороне экстремистских, антиевропейских сил. Мы против антиукраинской агрессии, аннексии Крыма (беспрецедентной в послевоенной Европе), интервенции в Донбассе, военного вмешательства в Сирии и других захватнических действий нынешних российских властей», – говорится в заявлении с призывом о сборе подписей.

Декларацию Форума русскоязычных еврропейцев подписали более 100 человек, среди которых известные в Германии общественные деятели и деятели культуры, в частности, писатель Владимир Каминер и композитор Владимир Генин.